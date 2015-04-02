美国个股：花旗集团计划出售Prime Re--彭博

中国政策：国务院要求到2020年全国统一的市场监管规则基本形成
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
路透4月1日 - 彭博报导称，花旗集团 正计划出售Prime Reinsurance，该业务是五年前花旗剥离寿险业务时创立的。
彭博引述知情人士报导，Prime Re可能吸引Reinsurance Group of America 、Resolution Re以及其他购买复杂保险合同的公司的兴趣。
花旗发言人Jennifer Lowney拒绝对该报导置评。
彭博的报导未提供交易估值。截至2013年9月30日，Prime Re有70亿美元资产。
花旗上个月表示，将以42.5亿美元现金把消费者金融业务OneMain Financial Holdings出售给次优抵押贷款机构Springleaf Holdings ，这是花旗出售非核心资产并将业务重心放在富裕客户身上的计划的一部分。(完)
(编译 杜明霞；审校 戴素萍)
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0727 1.0699 +0.26 +2.04 1.0513 美元/日圆 113.67 114.60 -0.81 -2.74 116.87 欧元/日圆 121.94 122.63 -0.56 -0.97 123.14 美元/瑞郎 0.9999 1.0012 -0.13 -1.76 1.0178 英镑/美元 1.2443 1.2374 +0.56 +0.87 1.2336 美元/加元 1.3283 1.3321 -0.29 -1.09 1.3430 美元/离岸人民币 6.8368 6.8366 +0.00 -1.95 6.9726 澳元/美元