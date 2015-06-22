独家：花旗将欧洲零售银行总部由伦敦迁往都柏林

路透伦敦6月19日 - 花旗集团(C.N)计划将欧洲零售银行总部由伦敦迁往都柏林，以利用当地较低的成本和资本要求。

本周花旗致信客户称，位于英国的Citibank International Limited将由位于都柏林的Citibank Europe Plc接管。前者管理着在欧洲大约20个国家的少量分行。

“从战略角度来看，(将业务)转移给一个覆盖欧洲的银行将会降低运行和监管的复杂性，以及资本要求和成本，”该公司对客户称。

分析师称，英国要求银行持有的准备金高于其他欧洲国家，可能是花旗此举背后的一个因素，不过他们预计不会有大量银行将总部迁出英国。

花旗发言人称，零售银行法定住所和主要监管地的变更不涉及裁员，欧洲零售银行的管理层将继续设在伦敦。

“这次迁移的主要原因是为了简化业务，体现了花旗要使业务更简单、安全和强大的策略。”

截止去年底，Citibank International Ltd有4,600名员工。Citibank Europe Plc有4,300名员工，目前主要为金融服务和企业客户提供交易服务。

花旗发言人否认该决定是受到英国可能退出欧盟的影响。英国将在未来两年对此进行公投。

由于低税率，爱尔兰对于国际金融机构具有很大吸引力，不过花旗发言人否认这次重组是因税务方面的原因。(完)

(编译 李春喜 审校 王丽鑫)

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