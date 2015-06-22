独家：花旗将欧洲零售银行总部由伦敦迁往都柏林

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦6月19日 - 花旗集团(C.N)计划将欧洲零售银行总部由伦敦迁往都柏林，以利用当地较低的成本和资本要求。
本周花旗致信客户称，位于英国的Citibank International Limited将由位于都柏林的Citibank Europe Plc接管。前者管理着在欧洲大约20个国家的少量分行。
“从战略角度来看，(将业务)转移给一个覆盖欧洲的银行将会降低运行和监管的复杂性，以及资本要求和成本，”该公司对客户称。
分析师称，英国要求银行持有的准备金高于其他欧洲国家，可能是花旗此举背后的一个因素，不过他们预计不会有大量银行将总部迁出英国。
花旗发言人称，零售银行法定住所和主要监管地的变更不涉及裁员，欧洲零售银行的管理层将继续设在伦敦。
“这次迁移的主要原因是为了简化业务，体现了花旗要使业务更简单、安全和强大的策略。”
截止去年底，Citibank International Ltd有4,600名员工。Citibank Europe Plc有4,300名员工，目前主要为金融服务和企业客户提供交易服务。
花旗发言人否认该决定是受到英国可能退出欧盟的影响。英国将在未来两年对此进行公投。
由于低税率，爱尔兰对于国际金融机构具有很大吸引力，不过花旗发言人否认这次重组是因税务方面的原因。(完)
(编译 李春喜 审校 王丽鑫)
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路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。