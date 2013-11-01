花旗驻伦敦欧洲现汇交易主管休假--消息人士

路透伦敦10月31日 - 一名知情人士周四表示，花旗集团(C.N)已经让驻伦敦的欧洲现汇交易主管RohanRamchandani休假，而此刻正值全球汇率操纵调查升温之际。

花旗和Ramchandani是在周三达成休假协议，而此一情势发展反映了摩根大通(JPM.N)及渣打(STAN.L)在伦敦的类似动作。

路透本周曾经报导，摩根大通首席交易员Richard Usher及渣打资深交易员Matt Gardiner亦被要求休假。

这名消息人士称，Ramchandani仍是花旗的全职员工，并未被暂停职务，也未受到作出不当行为的指控。

无法联络上Ramchandani置评，而花旗则是拒绝置评。(完)

(编译 张明钧; 审校 王翔琼)

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