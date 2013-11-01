花旗驻伦敦欧洲现汇交易主管休假--消息人士

独家：汇丰计划2017年在华增聘1000名员工 其中多数在珠三角
路透香港3月24日 - 汇丰亚太零售银行和财富管理业务负责人麦浩宏(Kevin Martin)周五表示，今年汇丰计划在中国的零售银行和财富管理业务增聘多达1,000名新员工，其中多数位于珠三角。该地区是汇丰在华增长策略的中心地区。
路透伦敦10月31日 - 一名知情人士周四表示，花旗集团(C.N)已经让驻伦敦的欧洲现汇交易主管RohanRamchandani休假，而此刻正值全球汇率操纵调查升温之际。
花旗和Ramchandani是在周三达成休假协议，而此一情势发展反映了摩根大通(JPM.N)及渣打(STAN.L)在伦敦的类似动作。
路透本周曾经报导，摩根大通首席交易员Richard Usher及渣打资深交易员Matt Gardiner亦被要求休假。
这名消息人士称，Ramchandani仍是花旗的全职员工，并未被暂停职务，也未受到作出不当行为的指控。
无法联络上Ramchandani置评，而花旗则是拒绝置评。(完)
(编译 张明钧; 审校 王翔琼)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透香港3月24日 - 汇丰亚太零售银行和财富管理业务负责人麦浩宏(Kevin Martin)周五表示，今年汇丰计划在中国的零售银行和财富管理业务增聘多达1,000名新员工，其中多数位于珠三角。该地区是汇丰在华增长策略的中心地区。
路透伦敦3月23日 - 人力资源谘询公司XpertHR周四公布的一项调查结果表示，多数英国企业今年将要给予雇员的薪资并不比2016年更加优渥，这预示通胀升高将在未来几个月进一步拉低英国人的生活水平。
路透首尔3月22日 - 韩国周三宣布促进年轻人就业的最新举措，这些政策旨在消除迟付工资及工作中的不公平现象。政府希望能藉此对那些难以找到稳定工作的年轻人有所帮助。