（更正）花旗将支付4.25亿美元罚款 以了结操纵利率的指控（5月25日）

英国央行总裁卡尼称英国经济越发依赖强劲的消费者支出
路透伦敦1月16日 - 英国央行总裁卡尼周一称，今年他将密切关注英国消费者支出，看看面对通胀上升，自去年6月公投脱欧以来出现的旺盛消费需求是否会持续。
(更正：因英文原文有误，删除标题和第一段中的“汇率”字眼，以澄清周三和解协议并不包括汇率操纵问题)
路透5月25日 - 花旗集团(Citigroup Inc)(C.N)同意支付4.25亿美元，以了结指控其试图操纵利率指标的民事诉讼。
在周三宣布的和解声明中，美国商品期货交易委员会(CFTC)称花旗的关联企业为保护声誉，曾在金融危机期间提交有关ISDAFIX指标利率以及美元伦敦银行间拆放款利率(Libor)的虚假报告。
CFTC指控花旗试图通过让某些交易员输入虚假数据来操纵指标，从而令自身交易仓位受益。在2007-2012年期间出现过各种各样的此类行为。
CFTC称，加上本次与花旗的和解，已针对多家银行和券商操纵利率和汇率指标的17宗行为，开出了50亿美元以上的罚单。本次和解就是针对全球银行业展开的系列国际性调查的最新进展。
花旗表示，用拨备资金来支出和解纠纷的费用。
在周三美股交易中，花旗收盘涨2.35%，报46.94美元。(完)
(编译/ 郑茵/于春红/李爽)
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