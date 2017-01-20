花旗集团子公司因在美债期货市场“幌骗”被罚2500万美元

油价小跌 因美国汽油库存降幅小于预期
路透纽约5月24日 - 油价周三小幅回落，因投资人对美国汽油库存降幅小于预期作出反应，市场在静待石油输出国组织(OPEC)同其他石油出口国在维也纳讨论是否延长减产协议的结果。
路透华盛顿1月19日 - 花旗集团(Citigroup)(C.N)周四成为有史以来第一家遭到民事“幌骗(spoofing)指控”的银行，商品期货交易委员会(CFTC)称，花旗集团的一家子公司抱着取消订单的意图在美国公债期货市场下单。
CFTC表示，花旗集团将就此案达成和解，但不会承认或否认上述指控，并将支付2,500万美元罚款。
幌骗一词指的是交易员通过对大宗商品或其他金融工具下单，制造市场需求假象，随即再取消订单的做法。
第一位因涉嫌幌骗而面临刑事和民事诉讼的是新泽西州交易员Michael Coscia。他被指控通过幌骗市场谋取非法获利。他受审后遭陪审团裁决有罪，判处三年刑期。他目前正在上诉。
在针对花旗集团的民事指控中，CFTC称，花旗环球金融(Citigroup Global Markets)的五名交易员，在多档美国公债期货进行超过2,500次幌骗交易。(完)
(编译 汪红英；审校 蔡美珍)
路透纽约5月24日 - 油价周三小幅回落，因投资人对美国汽油库存降幅小于预期作出反应，市场在静待石油输出国组织(OPEC)同其他石油出口国在维也纳讨论是否延长减产协议的结果。
路透纽约/伦敦5月24日 - 黄金周三上涨，因美元下滑，且美国联邦 储备委员会(FED/美联储)发布的最新一次政策会议记录暗示，联储对加息 保持谨慎。 黄金对利率上升反应非常敏感，利率上升将增加持有非孳息黄金的机 会成本，提振美元，而黄金是以美元计价。 1850 GMT，现货金报每盎司1,256.02美元，较周二上涨0.42% ，当日金价在连升两日后回落0.7%。 美国6月期金收跌0.2%，报每盎司1,253.1美元。 美联储发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息， 直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。 美国联邦基金利率期货走势暗示，交易商预期美国6月升息的机率为8 3%，预料美联储今年将再升息两次的机率为46%。 “黄金基本上无甚变动，在美联储会议记录后最初急升的势态消散， 因美
路透伦敦5月24日 - 欧洲股市周三勉力小涨，银行股和大型油股走强，抵消了矿业股和汽车股下挫带来的影响。一周多以来，欧洲股市一直困在21个月高位略下方。