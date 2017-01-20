版本:
中国
国际财经 | 2017年 1月 20日 星期五 13:59 BJT

花旗集团子公司因在美债期货市场“幌骗”被罚2500万美元

路透华盛顿1月19日 - 花旗集团(Citigroup)(C.N)周四成为有史以来第一家遭到民事“幌骗(spoofing)指控”的银行，商品期货交易委员会(CFTC)称，花旗集团的一家子公司抱着取消订单的意图在美国公债期货市场下单。

CFTC表示，花旗集团将就此案达成和解，但不会承认或否认上述指控，并将支付2,500万美元罚款。

幌骗一词指的是交易员通过对大宗商品或其他金融工具下单，制造市场需求假象，随即再取消订单的做法。

第一位因涉嫌幌骗而面临刑事和民事诉讼的是新泽西州交易员Michael Coscia。他被指控通过幌骗市场谋取非法获利。他受审后遭陪审团裁决有罪，判处三年刑期。他目前正在上诉。

在针对花旗集团的民事指控中，CFTC称，花旗环球金融(Citigroup Global Markets)的五名交易员，在多档美国公债期货进行超过2,500次幌骗交易。(完)

(编译 汪红英；审校 蔡美珍)

我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐