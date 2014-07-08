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国际财经 | 2014年 7月 9日 星期三 07:30 BJT

花旗即将与美司法部达成和解 金额或超过40亿美元-WSJ

路透纽约7月8日 - 华尔街日报周二报导称，花旗集团(C.N)即将与美国司法部达成数十亿美元的和解协议，解决该行在金融危机前向美国政府出售劣质抵押贷款的指控。

华尔街日报援引知情人士的话报导称，和解协议最早可能于下周宣布，金额可能超过40亿美元。

花旗的发言人拒绝置评。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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