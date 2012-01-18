花旗第四季获利骤降11%

* 花旗第四季每股盈余0.38美元,低於华尔街预估的0.49美元

* 因市场疲弱,证券和银行业务营收下滑

* 坏账拨备锐减41%

* 执行长潘迪特拟将今年费用削减最多5.9%

* 股价收低逾8%

路透1月17日电---欧债危机打断了花旗集团(C.N)执行长潘迪特振兴花旗的计划;该集团公布,投资银行和交易业务疲软拖累第四季获利下滑11%,令华尔街大感失望.

花旗股价周二挫跌逾8%.去年下半年欧债危机重创资本市场,致使花旗集团的交易收入减少,并导致本可带来业务费收入的客户不愿开展交易.

潘迪特告诉分析师:"市场活动明显减少,我们的客户削减风险敞口."他并称,花旗自身也以放弃盈利机会和防亏损成本上升为代价,从资本市场撤退.

他表示,花旗"谨慎地降低风险,并对冲风险敞口,这些行动进一步损及花旗的营收."

花旗业绩一方面展现出投行业务对华尔街大银行的拖累程度,另一方面也预示着高盛(GS.N)和摩根士丹利(MS.N)等同业第四季业绩恐怕不佳.这两家将於本周稍晚公布财报.

相比之下,比较专注于企业和消费者信贷业务的银行表现较好,因美国经济显露复苏迹象.富国银行(WFC.N)周二公布的获利优於分析师预期,受助于信贷质量改善和贷款增长.

摩根大通(JPM.N)上周公布的业绩亦反映出这种趋势.

参阅花旗获利图表,请点击(link.reuters.com/rew95s)

参阅花旗与富国银行业绩对比图表,请点击(link.reuters.com/kyw95s)

花旗第四季业绩还表明,这家金融危机期间接受政府抒困的银行还要经历很长一段康复期,全球经济及监管环境也并不有利,尽管危机时所受的最严重创伤已经大部分痊愈.

花旗集团已偿还美国政府的抒困资金.今年晚些时候,该集团拟偿还联邦存款保险公司(FDIC)担保的380亿美元债务.

花旗集团旗下的花旗控股的资产在其资产负债表中所占比例下降至12%.这部分资产包括陷入困境的美国抵押贷款业务和该集团正在剥离的其它资产.

截至第四季末,花旗控股的资产规模为2,690亿美元,较上年同期减少约900亿美元.花旗集团资本实力因此得以增强.

但欧洲爆发的危机正拖累花旗的复苏.由於资本市场疲弱,无法支撑潜在买家,花旗在数月试图出售旗下消费者金融部门OneMain未果後,不得不搁置此事.然财务长John Gerspach对路透表示,花旗仍有意出售OneMain.

欧洲危机的冲击似乎也让人对潘迪特在新兴市场建立消费银行业务并取得盈利的雄心产生怀疑.花旗在这些市场的品牌相对响亮,新兴市场的成长速度一直高於美国和欧洲.

潘迪特在与分析师的电话会议中表示,他将削减足够多的成本以支持获利;并在新兴市场建立业务.

他表示,去年的投资为公司的成长奠定基础,这些市场的获利有望在今年增长.

**削减成本**

潘迪特表示,花旗预期2012年的支出有望在2011年全年507亿美元的基础上减少25-30亿美元.

潘迪特称,花旗在第四季因裁员约5,000人而支出4亿美元左右的遣散费.花旗曾在12月时表示,将裁员4,500人,并提列相应支出.

"我们的重点仍放在尽可能压低支出上面,"潘迪特表示.他并称,公司仍对其资产负债表的风险持审慎看法,因为还存在不少问题,尤其是欧洲方面."

自2011年中以来全球主要银行宣布裁员逾13.3万人,因欧元区问题对交易收入和投资银行业务都带来冲击.

**净利下降**

花旗公布第四季净利为11.6亿美元,每股盈余(EPS)为0.38美元,上年同期为净利13.1亿美元或EPS为0.43美元.

根据汤森路透I/B/E/S的调查,分析师平均预估EPS为0.49美元.两周前的预估还高达0.76美元.

花旗Citicorp经债务调整後的税前获利降至27亿美元,为两年多来最低.

同时坏账拨备下降41%至29亿美元.

SICA Wealth Management总裁Jeffrey Sica表示,鉴於预估已大幅下调,花旗获利低於预期是"可怕的".

花旗表示,扣除债务价值变动的影响,其证券和银行部门营收较上年同期下降29%.

相比之下,消费银行营收同期增加1%,受助于拉美和亚洲业务.

Terril & Co.的Joe Terril称,"花旗采取所有正确的步骤调整业务和支出.从花旗的情况看,全球整体经济环境对银行业不利."(完)