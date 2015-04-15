花旗寻求出售外汇零售经纪业务CitiFX Pro--消息人士

路透伦敦4月14日 - 熟悉情况的消息人士周二对路透表示，花旗集团(C.N)正在为其外汇零售经纪业务CitiFX Pro寻找买家。花旗拥有业界规模最大的外汇交易业务，这是该行为优化外汇业务所作努力的一部分。

最近几年花旗裁撤了外汇业务的员工数量，并将许多业务环节电脑化。市场消息人士称，该集团自年初以来便在积极使“机构经纪业务”的机构客户群合理化。

而与此同时，受去年外汇交易量及回报率改善影响，其他银行正在开始考虑对外汇交易进行再投资。

CitiFX Pro是花旗方便快捷的线上外汇交易服务，在花旗架构支持的几个平台上，支持专业散户交易商及小型机构投资者对逾130种货币对进行交易。

最近几年花旗在不断削减国际业务，并退出了日本等零售银行市场。行业调查排名显示，在日交易额达5万亿美元的汇市，花旗仍为独占鳌头的银行业者。(完)

(编译 于春红; 审校 白云)

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