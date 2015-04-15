花旗寻求出售外汇零售经纪业务CitiFX Pro--消息人士

日本财务大臣称美国升息可能引发新兴市场“资本外逃”
他在与东南亚国家联盟(ASEAN/东盟)、日本、中国及韩国决策官员会面后的记者会上表示，全球决策人士都正密切观察美国下次可能在何时升息。
路透伦敦4月14日 - 熟悉情况的消息人士周二对路透表示，花旗集团(C.N)正在为其外汇零售经纪业务CitiFX Pro寻找买家。花旗拥有业界规模最大的外汇交易业务，这是该行为优化外汇业务所作努力的一部分。
最近几年花旗裁撤了外汇业务的员工数量，并将许多业务环节电脑化。市场消息人士称，该集团自年初以来便在积极使“机构经纪业务”的机构客户群合理化。
而与此同时，受去年外汇交易量及回报率改善影响，其他银行正在开始考虑对外汇交易进行再投资。
CitiFX Pro是花旗方便快捷的线上外汇交易服务，在花旗架构支持的几个平台上，支持专业散户交易商及小型机构投资者对逾130种货币对进行交易。
最近几年花旗在不断削减国际业务，并退出了日本等零售银行市场。行业调查排名显示，在日交易额达5万亿美元的汇市，花旗仍为独占鳌头的银行业者。(完)
(编译 于春红; 审校 白云)
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他在与东南亚国家联盟(ASEAN/东盟)、日本、中国及韩国决策官员会面后的记者会上表示，全球决策人士都正密切观察美国下次可能在何时升息。
“由于日本经济正在成长，而且将继续以远高于潜力水平的速度成长，产出缺口将在未来数月及数年持续改善。那会强化薪资及物价上升压力，”黑田东彦在一个记者会上表示。
路透横滨5月5日 - 亚洲主要经济体的财长和央行官员周五警告称，向保护主义转变对全球经济增长构成下行风险。 来自日本、中国、韩国及东盟国家的决策官员在亚洲开发银行会议的间隙召开峰会，随后发表声明发出了上述警告。 “不确定性的来源包括政策的向内转变，其中包括向保护主义转移、金融收紧超过预期等，”这些官员们在联合声明中称。 他们还补充说，亚洲的决策者致力于支持开放的多边贸易和投资。(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)