花旗集团被限制出售对冲基金投资项目--WSJ

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透8月21日 - 据华尔街日报报导，花旗集团(Citigroup)(C.N)已发函通知对冲基金公司，花旗在与美国证券交易委员会(SEC)达成一项协议后，无法再向客户出售公司在对冲基金和私募股权基金的投资项目。
花旗本月以2.85亿美元与SEC就诈欺指控达成和解；SEC指控其在2007年出售的抵押贷款相关债券，导致投资者损失逾7亿美元。
报导称，花旗在致对冲基金公司的信函中指称，正与SEC交涉解决这个问题。不过该行获准可将私募投资项目售予大型机构。
SEC去年7月采行“坏份子”(bad actor)的条款规定，禁止2013年9月以后有相关违法纪录的企业或个人参与私募发行交易。
报导援引消息人士的话称，去年新规颁布后，寻求豁免可能要花上更多的审查时间。
花旗集团发言人Danielle Romero-Apsilos称，公司不予置评。(完)
(编译 王丽鑫；审校 龚芳)
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