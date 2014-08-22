美国个股：花旗集团被限制出售对冲基金投资项目--华尔街日报

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透8月21日 - 据华尔街日报报导，花旗集团(Citigroup) 已发函通知对冲基金公司，花旗在与美国证券交易委员会(SEC)达成一项协议后，无法再向客户出售公司在对冲基金和私募股权基金的投资项目。
花旗本月以2.85亿美元与SEC就诈欺指控达成和解；SEC指控其在2007年出售的抵押贷款相关债券，导致投资者损失逾7亿美元。
报导称，花旗在致对冲基金公司的信函中指称，正与SEC交涉解决这个问题。不过该行获准可将私募投资项目售予大型机构。
SEC去年7月采行“坏份子”(bad actor)的条款规定，禁止2013年9月以后有相关违法纪录的企业或个人参与私募发行交易。
报导援引消息人士的话称，去年新规颁布后，寻求豁免可能要花上更多的审查时间。
花旗集团发言人Danielle Romero-Apsilos称，公司不予置评。(完) (编译 王丽鑫；审校 龚芳)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
国际货币基金组织(IMF) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选