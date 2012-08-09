花旗试行“止赎转租赁”计划

亚洲股市上涨 美元受3月升息预期激励
路透东京3月2日 - 亚洲股市周四上涨，因美国总统特朗普在国会的讲话不那么咄咄逼人，激励美国股市上涨；市场对美联储本月升息的预期升温亦提振美元。
路透8月8日电(记者 Michelle Conlin)---花旗集团(C.N)抵押贷款部门称，正在试行一项计划，即向无力偿还房款的房主出租房屋，而非启动止赎程序、将房主赶出门外。
根据此项计划，500名借款人可向花旗移交房屋契约，花旗则提供租约，借款人可将房屋租回，月租低於之前的还款额。
花旗抵押贷款部门执行长达斯(Sanjiv Das)在声明中表示：“除了帮助那些家庭保住房子外，该计划也有助於社区稳定和振兴，对国家的经济复苏至关重要。”
该计划将在美国受房屋止赎危机影响最严重的六个州试行，包括亚利桑那州、加利福尼亚州、德克萨斯州、佛罗里达州、内华达州和佐治亚州。
适用该项目的借款人需具备以下条件：欠款超过房屋价值，拖欠还款超过120天，有能力支付租金。（完）
编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍
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