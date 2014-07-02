花旗买入德银的美国电力交易业务--消息人士

欧股小幅反弹 受企业业绩和银行股升势扶助
路透伦敦4月19日 - 欧洲股市周三反弹，因银行股回升，且部分企业首季业绩强劲，盖过了油气股下跌的影响。昨日欧股录得五个月最大单日跌幅。
路透7月1日 - 两位消息人士周二称，花旗集团(C.N)已买入德意志银行(DBKGn.DE)的美国电力交易业务。就在其他华尔街对手纷纷退出大宗商品交易之际，花旗却反其道而行之，逐步搭建自己的能源交易业务。
消息人士称，德银上周将两本电力交易账簿卖给了花旗，出售的电力业务涵盖德州、美国东部、以及中部大陆地区的ERCOT辖区。
花旗在逐步搭建大宗商品交易业务，重点放在电力和天然气上。该行在2008年全球经济危机接受政府金援后曾缩减了能源、金属和农产品敞口。
花旗2014年第一季的大宗商品交易营收同比增长了近一倍。
交易期刊SparkSpread最先报导了德银将电力业务售予花旗的事宜。
德银和花旗均拒绝置评。(完)
(编译 白云; 审校 徐文焰)
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