花旗周一宣布以70亿美元了结抵押支持证券调查--消息

路透纽约7月13日 - 消息人士称，花旗集团(C.N)同意支付70亿美元了结在美国受到的一宗调查。该调查涉及花旗在金融危机前夕向投资者兜售劣质抵押贷款支持证券，和解的消息将在周一宣布。

了解谈判情况的消息人士称，这70亿美元当中包括，向司法部支付40亿美元现金，25亿美元用于消费者补偿，逾2亿美元支付给联邦存款保险公司(FDIC)以及向五个州支付略低于3亿美元以结束调查。

司法部和花旗的发言人均拒绝置评。牵涉此案的纽约、特拉华、加利福尼亚、马萨诸塞以及伊利诺斯五个州的首席检察官代表也没有立即回覆置评要求。FDIC亦未回应。

消息人士透露，这项和解协议于周末签署，之前经历了数月的谈判，谈判期间政府曾要求120亿美元的和解费，并威胁要起诉花旗。

消息人士称，该协议定于周一上午纽约股市开盘前宣布，届时花旗管理层还将公布第二季财报。

70亿美元的和解费让股市分析师和花旗内部人士吃了一惊，他们原本预计了结这项调查的花费要低得多。

自美国总统奥巴马下令成立工作小组，调查不良住房贷款销售和打包操作以来，花旗集团是第二家与美国政府达成和解的大银行。2008年金融危机的风暴中心即是不良住房贷款问题。

美国银行(BAC.N)也在与司法部就类似起诉进行协商。

美国最大的银行摩根大通(JPM.N)去年同意支付130亿美元，了结美国政府对其不良抵押贷款打包操作的调查。这其中包括交给司法部的20亿美元罚金、用于减免消费者债务的40亿美元、交给联邦住房金融局(FHFA)的40亿美元以及交给其他政府部门的30亿美元。

消息人士称，尽管花旗的抵押贷款支持债券业务规模远小于摩根大通，但司法部对其的罚金是摩根大通的两倍，因调查人员发现花旗抵押支持债券中包含不良贷款的证据更多，且明知故犯的成分更大。

消息人士还称，与此同时，花旗的和解金还将用于支付该行价值数百亿美元担保债务凭证(CDO)可能面临的损失。而摩根大通的和解协议则没有这部分内容。

**对业绩的影响**

花旗周一将公布财报，受该事件影响程度取决于多方面因素。

花旗尚未公布，罚金有多少已经预先拨备。分析师估计其法律支出储备金在20至35亿美元之间。

该行5月曾表示，法律方面支出最多可能超出储备50亿美元。

据汤森路透的调查，分析师平均预期花旗周一将公布第二季每股盈余(EPS)1.09美元，较上年同期下降近13%。但该预测是否考虑到了预计中和解协议的影响尚不清楚。(完)

(编译 郑茵/王丽鑫； 审校 李爽/徐文焰)

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