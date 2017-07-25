花旗集团将举行金融危机后的首次投资者大会

路透纽约7月25日 - 花旗集团(C.N)周二将召开一整天的投资者会议，这是该行在2007-2009年间接受三轮政府救助之后的首次投资者会议，标志着曾身为美国规模最大银行的花旗在复苏之路上迈出的又一大步。

此次会议在纽约举行，大约250名股票分析师和投资者受邀参加，还将进行网络直播。四周之前，美国联邦储备委员会(美联储/FED)表示将允许花旗集团着手削减危机后积累的额外资本。

“花旗的重组已经结束，而且考虑到我们最新的资本计划与业务表现的改善情况，现在是讨论如何迈向成长并取得更高回报的时候了，”花旗集团联络与政府事务的主管Ed Skyler周一表示。

花旗集团目前是美国第四大银行，截至6月底掌管着1.82万亿美元资产，仍低于该行在2008年5月召开上一次“投资者与分析师日”大会时的2.2万亿美元。

本月稍早，花旗执行长Mike Corbat表示，他将借由召开会议的机会“更加详细地”讨论花旗如何达到2019年的获利目标，即有形普通股权益回报率达到10%。

花旗集团今年上半年的有形普通股权益报酬率为8.2%，同期摩根大通(JPM.N)为14%。该指标表明一家银行利用股东资金赚取利润的能力。分析师通常希望该指标至少达到10%。(完)