花旗与摩根大通并列全球系统重要性银行名单最高等级

路透伦敦11月21日 - 根据金融稳定委员会(FSB)周一公布的年度更新名单，花旗(C.N)挤下汇丰(HSBA.L)，与摩根大通(JPM.N)并列为全球系统重要性最高银行。全球共有30家银行列为系统重要性银行，从2019年起必须额外持有资本，以维持金融稳定。