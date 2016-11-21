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国际财经 | 2016年 11月 21日 星期一 18:01 BJT

花旗与摩根大通并列全球系统重要性银行名单最高等级

路透伦敦11月21日 - 根据金融稳定委员会(FSB)周一公布的年度更新名单，花旗(C.N)挤下汇丰(HSBA.L)，与摩根大通(JPM.N)并列为全球系统重要性最高银行。全球共有30家银行列为系统重要性银行，从2019年起必须额外持有资本，以维持金融稳定。

在2007-09金融危机后，20国集团(G20)达成共识，系统重要性银行应依据风险水准,相应额外持有资本。

在FSB最新排名中，花旗取代汇丰，列入附加资本比率2.5%的最高等级之列。

汇丰、美国银行(BAC.N)、法国巴黎银行(BNPP.PA)、德意志银行(DBKGn.DE)都在第二高等级，附加资本比率为2%。

FSB同时更新九家全球系统重要性保险公司的名单，与去年相同。(完)

(编译 蔡美珍；审校 王颖)

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