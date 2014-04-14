花旗集团裁员200-300人--WSJ

路透4月14日 -华尔街日报援引熟悉情况的消息人士报导称，花旗集团(C.N)已裁员200-300人，或占全球市场人力的2%。

该报援引一位公司发言人士的话称，该行严格管理成本并“根据目前市况进行了有针对性的人员裁减。”

该报称，花旗前执行长Charles Prince的弟弟Steve Prince也在被裁之列。

现任执行长Mike Corbat将于周一在公布第一季财报后与投资者进行谈话。

美联储3月26日表示拒绝了花旗要求增加派息和回购更多股票的申请。(完)

(编译 石冠兰 审校 戴素萍)

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