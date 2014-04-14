花旗集团裁员200-300人--WSJ

渣打银行约11名驻香港私人银行部门员工将离职
路透香港3月28日 - 渣打银行 发言人周二称，该行私人银行部门约有11名驻香港的员工将离职，其中包括一名董事总经理。
路透4月14日 -华尔街日报援引熟悉情况的消息人士报导称，花旗集团(C.N)已裁员200-300人，或占全球市场人力的2%。
该报援引一位公司发言人士的话称，该行严格管理成本并“根据目前市况进行了有针对性的人员裁减。”
该报称，花旗前执行长Charles Prince的弟弟Steve Prince也在被裁之列。
现任执行长Mike Corbat将于周一在公布第一季财报后与投资者进行谈话。
美联储3月26日表示拒绝了花旗要求增加派息和回购更多股票的申请。(完)
(编译 石冠兰 审校 戴素萍)
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路透香港3月24日 - 汇丰亚太零售银行和财富管理业务负责人麦浩宏(Kevin Martin)周五表示，今年汇丰计划在中国的零售银行和财富管理业务增聘多达1,000名新员工，其中多数位于珠三角。该地区是汇丰在华增长策略的中心地区。
路透伦敦3月23日 - 人力资源谘询公司XpertHR周四公布的一项调查结果表示，多数英国企业今年将要给予雇员的薪资并不比2016年更加优渥，这预示通胀升高将在未来几个月进一步拉低英国人的生活水平。