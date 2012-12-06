花旗集团将裁员1.1万人 新领导层推动公司重组

* 裁员领域包括全球各地的技术及支援部门

* 消费银行部门将认列35%的重整费用

* 公司预期年度将可节省费用11亿美元

* 股价大涨6.3%

记者 David Henry/Rick Rothacker

路透12月5日电---花旗集团(C.N)表示,将在全球范围裁员1.1万人.投资人原已预期该公司将采取多项新措施来缩编,使其达到更易于管理且更能获利的规模.

这次裁员规模约为整体人力的4%,体现了董事长奥尼尔(Michael O'Neill)的风格.奥尼尔现年66岁,为银行业资深人士,在裁撤那些获利欠佳事业方面向来毫不手软.

投资人先前预料奥尼尔将会在花旗采取类似的行动.他把前执行长潘迪特给弄走,於10月安排考伯特(Michael Corbat)担任执行长.

花旗集团首席财务官戈斯帕奇(John Gerspach)在一场会议上表示,周三宣布的裁员计划是新领导层"非常全面的初步行动".这预示後面还有更多改组行动.

花旗集团至少从2007年以来便一直缩减成本,但投资人也一再抱怨该公司费用下降的速度不够快.该公司的季度营业费用相当於2006年的水准,但季度净利却不到2006年水准的一半.

周三宣布的裁员行动预料2014年将节省至少11亿美元,主因在裁员的同时还会有更为广泛的改组行动.不过该行所预示的计画也将导致每年营收减少约3亿美元,同时会在明年年中之前导致约11亿美元的费用.

最新这次计划的实施成本约为10亿美元,其中仅有5%将花在花旗控股(Citi Holdings)的坏账资产上.这些坏账是公司在金融危机之後决定剥离的.由此看来,周三公布的决定与美国银行(BAC.N),高盛(GS.N)和瑞银UBSN.VX等全球许多银行及投资公司的裁员十分相似.

花旗股价上扬6.3%收报36.46美元.美国银行等银行股亦攀升.

**大范围裁员**

在路透了解到的一份员工备忘录中,考伯特表示,他利用公司2013年预算编制的机会明确了公司精简的途径."鉴於当前的环境具有挑战性,我们需要继续精打细算地使用我们有限的资源."

本次裁员几乎涉及公司的所有部门,从投资银行和证券交易,到消费金融乃至一般的管理费用都被削减.公司表示,将出售或大规模收缩在土耳其,巴基斯坦,巴拉圭,罗马尼亚和乌拉圭的消费者业务.

"我们发现在一些领域和产品上,公司目前的规模并不能带来明显的回报."考伯特在声明中说."我们将继续削减多余产能和开支,以便提高经营效率."

Nancy Bush长期以来一直是位银行业分析师并担任SNL Financial特约编辑,她预计考伯特未来两年将继续重组公司并裁员."我认为这次只是第一步...考伯特将会一直挖潜并寻找能削减的地方,不可避免地,人员精简将是其中最大一部分."

**个人银行业务裁员6,200人**

花旗表示,约35%的第四季重组费用将发生在全球个人银行(consumer banking)部门,该部门将裁减6,200个岗位,其中大约40%的岗位是技术和运营支持岗位.

花旗进一步把重点放在150个高成长市场,计划撤销五个国家的84个分支,其中超过半数在美国.

重组完成後,该行在全球范围内将设有4,000个分支.

在已宣布的重组费用中,约25%将来自投资和企业银行部门,10%来自交易部门.这些部门将大致裁员1,900人,其中超过半数是运营和技术支持岗位.

裁员的目标之一是消除负责企业客户关系的人员冗余现象.这是花旗长期以来缺乏效率的一个原因,有些时候多名员工负责与企业客户联系,向他们推介贷款、提供交易顾问、证券承销及其他服务.

花旗表示,这些举措将"精简我们的客户覆盖模式".

另有25%的费用将用於改进企业及其他多方面的职能.企业支持服务、全球性部门、房地产部门及花旗控股资产将裁减大约2,600个岗位.

声明并未披露考伯特打算如何组织其管理团队,或者其是否将填补首席运营官一职的空缺.(完)

--编译 张明钧/郑茵/王兴亚;审校 张涛/侯向明

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