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市场报道 | 2015年 8月 19日 星期三 07:15 BJT

企业并购：花旗将以4.25亿美元向SS&C出售另类投资者服务业务

路透8月18日 - 美国以资产计第三大银行--花旗集团 将把旗下另类投资者服务部门出售给金融科技供应商SS&C Technologies Holdings ，作价4.25亿美元，价格还会有调整。

SS&C周二称，该部门包括对冲基金和私募股权基金业务，雇员大概有1,500人。

花旗一直在拆分非核心资产，以侧重于高端客户。

花旗在另一份声明中称，该交易的财务条款对花旗没有太大影响。(完) (编译 许娜；审校 郑茵)

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