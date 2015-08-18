企业并购：花旗将以4.25亿美元向SS&C出售另类投资者服务业务

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透8月18日 - 美国以资产计第三大银行--花旗集团 将把旗下另类投资者服务部门出售给金融科技供应商SS&C Technologies Holdings ，作价4.25亿美元，价格还会有调整。
SS&C周二称，该部门包括对冲基金和私募股权基金业务，雇员大概有1,500人。
花旗一直在拆分非核心资产，以侧重于高端客户。
花旗在另一份声明中称，该交易的财务条款对花旗没有太大影响。(完) (编译 许娜；审校 郑茵)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。