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国际财经 | 2016年 1月 21日 星期四 07:32 BJT

花旗将2016年布兰特原油价格预估调降至每桶40美元

路透伦敦1月20日 - 花旗集团(C.N)周三一项研究报告显示，花旗将2016年布兰特原油价格预估调降至每桶40美元。

“由于中国宏观经济疑虑再起，而且非石油输出国组织(non-OPEC)对产量尚无任何行动，花旗将2016年布兰特原油价格预估调降至每桶40美元以反映市场现况。”该报告称。(完)

(编译 李婷仪 审校 戴素萍)

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