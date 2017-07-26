焦点：花旗召开金融危机以来首次投资者大会 将成长作为新重点

路透纽约7月25日 - 花旗集团(C.N)周二召开九年来的首次投资者大会，管理层概述了一个雄心勃勃的计划，打算提高利润并向股东返还至少600亿美元，为公司定下了新的基调。

高管们具体介绍了他们打算如何提高营收、削减不必要成本、更明智地运用资本，以及在经过之前剥离资产的较长阶段后重新开始业务建设。

他们将这份计划形容为一个信号，表明花旗在2007-09年金融危机之后终于重新站稳了脚跟。高管们亦承认，由于花旗未能达成先前目标，投资者有理由感到失望。在金融危机时期，花旗得到三次外部救援方才得以幸存。

“我们还没有向你们--我们的投资者，提供你们所期望和应得的回报，”首席执行官高沛德(Michael Corbat)在大会开始时说。“你们对我们保持了耐心。我想让你们知道，我们没有把你们的耐心当成理所当然，也没有认为耐心是无限的。”

花旗股价周二收高2.9%报68.03美元。该股近期在2008年12月以来高位交投，今年涨幅已达14%。

自金融危机以来，花旗集团大幅瘦身，在全球出售和关闭业务。曾经是美国资产规模排名最高的银行，现已滑落到第四。

但花旗高管在这次活动中称，他们打算扩大从股票交易到墨西哥消费金融等众多业务，同时提高运营效率并减少流通股数量。

首席财务官John Gerspach称，到2020年，花旗应能实现每股获利9美元，较过去12个月录得的每股5美元增加80%。

该获利预期大约有一半都是建立花旗将能回购更多股票的预期之上的。另外40%则是基于潜在业务的表现预期，只有10%是来自于利率上升。

随着花旗越来越能盈利，高管也开始预计股东权益报酬率(ROE)将上升。华尔街密切关注这个指标，借此判断一家银行把股东的钱运用得如何。

花旗高管还称，到2019年该行有形普通股权益资本回报率应能达10%，到2020年料升至11%，较长期内则为14%。(完)