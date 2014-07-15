花旗业绩好于预期 对其他大银行也是好兆头

路透纽约7月14日 - 分析师们认为，花旗集团(C.N)好于预期的业绩对美国其他大银行也是个好兆头，这其中可能包括美国银行(BAC.N)、摩根大通(JPM.N)以及高盛(GS.N)，但不一定包括摩根士丹利。

花旗集团周一公布第二季交易收入同比下滑15%，但好于财务长John Gerspach在5月会议预测的下滑20-25%。

Gerspach周一在分析师会议上称，6月债券交易量高于4月和5月，在总交易收入中的占比超过五分之四，且较摩根士丹利(MS.N)分析师的预估高出14%。

Gerspach称，“5月末和6月初发生的一些事件产生了平抑市场的效果，”包括俄罗斯与乌克兰紧张局势缓解后出现的释放性上涨。

Gerspach说6月的强劲表现多数与“套利”产品相关，比如公司债券或抵押支持证券，这些产品的收入同比增长超过30%。

相比之下，他称政府债券、外汇及其他利率、汇率产品交易营收同期下滑约30%。

那些拥有庞大公司债及抵押债券业务的银行料将受益最多。美国银行、摩根大通及高盛将在本周稍晚公布季度财报，而根据Coalition Analytics的数据，2013年这些银行在信贷及有价证券化产品等方面的排行皆名列前茅。

根据Coalition的数据，摩根士丹利预料获利将缩水，因该公司对于上述领域的曝险较少，反而是比较着重于商品及股票等领域。

野村证券分析师Steven Chubak表示，“那些更加注重发展利差产品的业者，表现应该会相对突出。”

美国银行、摩根士丹利及摩根大通的代表皆拒绝置评，高盛则是未立即回覆置评请求。

就算交易业务的成绩没有投资人想像的那么糟，银行业者仍将苦于提振该业务的获利。

TABB Group固定收益益产品研究主管Anthony Perrotta表示，“经纪商运营环境仍是相当困顿。”(完)

(编译 李春喜/张明钧; 审校 龚芳/李爽)

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