花旗将在亚洲增聘百人 力图从中小客户赢取更多业务

路透香港7月29日 - 花旗集团(Citigroup)(C.N)发起了新一轮进军亚太商业银行业务的攻势，计划聘用多达100名金融人士。此举是紧跟竞争对手汇丰(HSBA.L)的脚步，策略重点为向规模更小的企业客户销售范围更广的产品。

花旗和汇丰等全球性银行目前都聚焦于中小型客户，因为中国国有企业100亿美元以上规模的首次公开发行(IPO)数量日益减少。过去10年，该地区的投资银行就依赖这样的大规模交易为生。

这些增聘将使花旗亚太商业银行业务部门的规模扩大10%。增聘人员是为了向年营收在1,000万至5亿美元规模的企业提供附加外汇和现金管理服务。

“这不是为了在该地区增加数百新客户，而是从拥有跨境业务的商业银行客户那里争取更大市场份额，向他们提供更多贷款、外汇、现金和交易产品，”花旗亚太商业银行业务主管Ashish Bajaj在采访时表示。(完)

(编译 朱晓军; 审校 李春喜)

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