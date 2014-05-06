美股业绩：花旗第一季大宗商品业务营收近翻番，因受极地漩涡提振

对于正在重建大宗商品交易业务的花旗而言，营收增长标志着业务明显好转。继全球经济危机期间接受政府援助后，花旗削减了在能源、金属和农业市场上的投资，转而专注于电力和天然气市场。

目前还不清楚第一季营收骤增在多大程度上归功于这种转变，但此前营收曾一度飙升。2013年，大宗商品交易营收达2.67亿美元，高于2012年的9,200万美元和2011年的7,600万美元。

花旗拒绝置评。

不过，在4月14日的财报电话会议上，花旗财务长John Gerspach向分析师称，“大宗商品业务增长”是第一季固定收益营收强劲增长的推动因素之一。第一季固定收益营收较上季劲增60%至39亿美元，但较上年同期下滑18%。

花旗第一季大宗商品交易的风险价值(VaR)亦升至1,400万美元，高于2013年第四季的1,100万美元，且是2013年第一季以来最高。

这也高于澳洲麦格理银行，后者正寻求抢占华尔街大行撤出后留下的空缺。但这远小于华尔街同业：高盛2013年大宗商品交易的风险价值平均为1,900万美元，摩根士丹利第一季大宗商品交易的风险价值为2,100万美元。

据追踪银行业交易收入的英国咨询公司Coalition的数据，花旗大宗商品业务去年在全球十大投行排名垫底。

Coalition表示，2013年这十大投行的大宗商品收益总计45亿美元。(完) (编译 李爽/许娜；审校 龚芳)