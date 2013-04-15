《美股业绩焦点》花旗集团第一季获利跳增30%，得益于投资银行业务增长

《中国2017年3月宏观数据路透调查中值一览表》--4月12日
路透北京4月12日 - 以下为中国2017年3月主要宏观经济指标路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 3月实际 3月预测 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 值 值 居民消费价格指数(CPI) 0.9
* 经调整的每股盈余为1.29美元，高于市场预估的1.17美元
* 经调整的获利为40.1亿美元，高于上年同期的34.2亿美元
* 花旗股价收高0.2%
路透4月15日 - 美国第三大银行花旗集团 周一公布，第一季获利跳增30%，增幅高于预期，得益于股票发行承销和并购咨询业务的推动。
业绩公布后，花旗股价收高0.2%。第一季的喜人业绩进一步证明，在董事会赶走前执行长潘迪特并把权柄交给Michael Corbat的六个月后，花旗可能正处于期盼已久的转机之中。
花旗在提升营收和降低不良资产损失的同时，亦积极压缩开支，这些迹象鼓舞了投资者的信心。该银行股价自去年6月以来累计上涨逾80%，一方面因为经济改善，另一方面也是由于该银行大力整顿自身的努力。
“花旗集团曾在数年间处于混乱之中，现在正面临一个机遇，”Dalton Investments投资组合经理Mark Mandell表示。Dalton Investments持有花旗集团的股份。
“他们所要做的就是再改善一点，其股价估值可以回到与同业竞争对手更接近的水平。”
路透北京4月12日 - 以下为中国2017年3月主要宏观经济指标路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 3月实际 3月预测 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 值 值 居民消费价格指数(CPI) 0.9
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