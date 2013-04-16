《美股业绩焦点》花旗集团第一季获利跳增30%，得益于投资银行业务增长

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
**投行业务表现抢眼**
花旗集团第一季证券交易和投资银行业务营收增长31%至69.8亿美元。剔除与该公司债务价值变化相关的调整，以及与交易伙伴信用质量变化相关的调整，营收增长8%至72.9亿美元。
变化最大的是北美市场，剔除会计调整后的营收骤增48%至30.7亿美元。按产品划分，并购咨询营收增长84%至2.04亿美元；股票承销营收增长45%至2.25亿美元。
**Citi Holdings表现改善**
为了承接问题资产而成立的Citi Holdings，净亏损额自10亿美元收窄至7.94亿美元。营收增长15%，信贷成本减少44%，但支出增加23%。
花旗集团表示，受第一季整体获利推动，截至第一季末根据巴塞尔III的一级普通股资本充足率升至9.3%，去年第四季末为8.7%。
花旗每股帐面价值增长1%至62.51美元，每股有形资产账面价值增至52.35美元。
花旗集团股价周一收涨0.2%，报44.87美元。(完) (编译 兰秀娟/程琳/洪曦/许娜; 审校 侯向明/郑茵/徐文焰/沈以文)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。