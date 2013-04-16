《美股业绩焦点》花旗集团第一季获利跳增30%，得益于投资银行业务增长

**投行业务表现抢眼**

花旗集团第一季证券交易和投资银行业务营收增长31%至69.8亿美元。剔除与该公司债务价值变化相关的调整，以及与交易伙伴信用质量变化相关的调整，营收增长8%至72.9亿美元。

变化最大的是北美市场，剔除会计调整后的营收骤增48%至30.7亿美元。按产品划分，并购咨询营收增长84%至2.04亿美元；股票承销营收增长45%至2.25亿美元。

**Citi Holdings表现改善**

为了承接问题资产而成立的Citi Holdings，净亏损额自10亿美元收窄至7.94亿美元。营收增长15%，信贷成本减少44%，但支出增加23%。

花旗集团表示，受第一季整体获利推动，截至第一季末根据巴塞尔III的一级普通股资本充足率升至9.3%，去年第四季末为8.7%。

花旗每股帐面价值增长1%至62.51美元，每股有形资产账面价值增至52.35美元。