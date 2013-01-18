更新版-美股业绩: 花旗第四季获利逊于预期,受法务及重组费用拖累

(新增细节和分析师评论)

* 营业利润为每股0.69美元,华尔街预估是0.96美元

* 固定收益市场营收跳增58%

* 法务和重组费用令业绩承压

* 股价收低2.9%

路透纽约1月17日 - 花旗集团 发布首席执行官Michael Corbat上任来的首份财报,显示裁员与诉讼相关费用高达23.2亿美元.Corbat称,花旗需要为股东做得更好.

由于交易收入反弹,第四季获利较上年同期有所上升,但仍低于华尔街预期,导致花旗股价在周四午盘交易中下跌3.6%,终场收低2.9%.

"我们对获利并不满意,"Corbat在与分析师进行的电话会议中称.这是他上任以来首次公开与分析师对话.

当被问到他认为花旗成功好转的标志是什么时,他答道:"我们要达到不再让股东资本受损的程度."

此言让一些人感到失望.

"其中传达出的信息是让你静候进一步消息."券商Edward Jones的分析师Tom Lewandowski称.这家券商推荐花旗股票."我预计还会听到更多消息,尤其是公司业绩目标方面的."

Corbat之前曾发表声明称,花旗多个业务都在应对竞争与监管问题,以及金融危机遗留下来的问题.

该行股价在Corbat担任首席执行官的头三个月内上涨,因部分投资者对前执行长潘迪特(Pandit)离开感到满意,并对该行结构转变抱有预期.但分析师称,或将基于周四这份财报修正对该行未来获利的预估.

野村分析师Glenn Schorr在客户报告中指出,花旗第四财季"远逊于预期",是因为两大问题--法务成本超预期,以及没有大量释放坏账拨备.

对冲基金Hill-Townsend Capital LLC总裁Gary Townsend称,花旗对这份财报做会计判断时可能是经过了一番权衡的.

"或许,这位新CEO是有所保留,"他表示,"没理由说潘迪特离开(Corbat)上任的这个季度就应该很棒.董事会炒掉潘迪特聘用Corbat,显然是感觉需要做出转变,第四季获利就在很大程度上反映了这点."

参阅美银、花旗和摩根大通对比图,请点击(link.reuters.com/qys35t)

**获利逊于预期**

花旗基本没有公布对2013年的展望,但首席财务官John Gerspach对分析师说过,预计2013年息差相对于2012年将保持稳定.银行投资者最近曾密切关注息差问题,因担心利率下滑会有损放贷业务的盈利能力.

花旗第四季净利为12亿美元,或每股盈余(EPS)0.38美元,上年同期分别为9.56亿美元及0.31美元.

在固定收益市场上的营收大增58%,使花旗证券及银行部门扭亏为盈.经特殊项目调整后的公司总营收增长8%,营业费用持平.

新法务成本为12.9亿美元,合每股0.27美元,先前宣布的公司重组费用为10.3亿美元,合每股0.21美元.

Gerspach表示,预计法务成本将继续"有所上升".

该公司部分债务价值变化、以及衍生品交易对手偿付义务的相关费用为每股0.10美元,上年同期为0.01美元.

扣除一次性项目,花旗第四季EPS为0.69美元,而汤森路透I/B/E/S得出的分析师预估为0.96美元.