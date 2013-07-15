重发-《美股业绩焦点》花旗集团第二季获利大增42%，受益于市场形势改善

(重发以补充遗漏段落)

* 第二季经调整的每股盈余为1.25美元，市场预估为1.17

* 股价上涨2%

* 多数证券与银行业务的营收增长

* 释出7.84亿美元储备，上年同期为10.1亿美元

路透7月15日 - 美国花旗集团 公布季度获利大增42%，因债券交易营业收入增长，且房价走强帮助其减少不良抵押贷款，凸显该银行从金融危机中的复苏势头。

这家美国第三大银行曾因自身管理问题而在2008和2009年三次向美国政府求救，目前状况不断改善。花旗集团首席执行官高沛德(Michael Corbat)及其前任潘迪特降低了交易部门的风险承担，在投资银行等比较安全的领域谨慎聘雇，并在增长机会很少的那些市场收缩业务。

面对不利于全球性银行的环境，花旗集团不断增强自身实力。美国债券收益率(殖利率)日益上升，预计会导致债券承销数量下降，并可能降低债券交易获利。

花旗集团经常被视为国际化程度最高的美国大型银行，亦面临新兴市场增长放缓带来的额外压力。上半年该行约有一半的获利来自新兴市场。

Aegis Capital Corp的投资总监Stanley Crouch说，即便花旗的经营改善，其仍面对着可能拖累业绩回升的经济和市场难题。他的客户持有花旗的股票。

“你碰到了一股急流，而且可能对你不利，”Crouch补充道。

花旗第二季最大的获利增长动力来自其证券与银行业务，其中债券交易营收增长18%，股票交易营收更是劲增68%，承销与顾问费用收入也有21%的增幅。

公司第二季整体净利较上年同期的29.5亿美元升至41.8亿美元。扣除债务价值变动收益后的获利为38.9亿美元，同比大增26%。

该业绩超出分析师的平均预估，推动花旗股价收高1.97%至51.81美元。

浏览花旗业绩相关图表，请点选：(link.reuters.com/quk69t)

"你所看到的，是我们在过去2-4年间进行众多调整与重组后的结果，"花旗财务长John Gerspach在与记者的电话会议上谈及证券与银行业务增长时说。

两三年前，花旗聘请了多名投资银行家，他们帮助花旗在并购顾问等业务领域实现了收入增长。

**坚守新兴市场**

截至上周五收盘，花旗股价今年以来涨约28%，略超过KBW银行股指数 的的涨幅。其市值过去一年翻了一番。

但对新兴市场成长放缓的担忧近几周打压其股价。中国周一表示，其第二季经济同比成长7.5%，扩张速度为过去10个季度以来第九季放慢。

今年迄今，MSCI明晟新兴市场指数 已跌11.6%，而美国标普500指数 则涨15.1%。

首席执行官高沛德指出“在新兴市场...成长面临挑战”。

但当分析师问及，面对这些困难，花旗是否会重新考虑其新兴市场投资时，高沛德回答道，“答案很简单，‘不会’”。

**资本状况改善**

衡量花旗财务实力的一项关键指标在第二季有所改善。根据巴塞尔协议III的一级普通股资本充足率指标，其资本与风险加权资产的比率由9.3%升至10%的估算水平。相比之下，摩根大通的这一比例由8.9%升至9.3%。

花旗集团上述指标的改善，部分源于第二季获利，以及将一家合资券商持股出售给前合伙人摩根士丹利 ，并用掉了与该比率相关的部分税收优惠。

花旗还显示，在美国监管机构上周提议的另一个最低安全标准方面，其表现也相对不错。其所谓的控股公司杠杆比率为4.9%，略低于监管机构提议的到2018年杠杆比率达到5%的要求。

花旗称，初步计算显示，3月其旗下银行子公司的杠杆率满足了提议要求的6%比率。

**交易收入上升**

未计特殊项目但派发优先股股息后，花旗集团每股获利1.25美元，高于上年同期的1美元。这一结果优于汤森路透I/B/E/S调查分析师平均预估的1.17美元。

固定收益市场收入从上年同期的28.6亿美元升至33.7亿美元，股市收入从5.61亿美元飙升至9.42亿美元。

由于去年欧债危机恶化，上年同期业界的交易收入普遍较差。

净信贷亏损从34.9亿美元下降至26.1亿美元，因房价上涨提高了住宅抵押资产的价值。

在花旗控股，花旗集团拨备了4.51亿美元，用以应对坏帐、福利和索赔，低于上年同期的12.3亿美元。该行动用以前拨备的资金来弥补贷款损失，释出7.84亿美元储备，上年同期为10.1亿美元。