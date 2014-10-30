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货币新闻 | 2014年 10月 31日 星期五 05:19 BJT

美股业绩：花旗下修第三季净利6亿美元，因法律相关拨备增加

路透10月30日 - 花旗集团 下修第三季业绩，因法律相关拨备增加6亿美元。

花旗将第三季净利润从10月14日公布的34.4亿美元下修至28.4亿美元，因“受到的监管质询和调查迅速增加”。

该公司将第三季持续经营每股收益从之前公布的1.07美元下修至0.88美元。

第三季普通股账面价值从之前公布的每股67.31美元下修至67.11美元。(完)
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