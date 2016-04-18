花旗集团第一季获利重挫 暗示今年情况艰难

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透4月15日 - 美国以资产计第四大银行花旗集团(Citigroup)(C.N)周五公布季度获利重挫，受到营收疲软、收缩业务相关费用及能源行业贷款质量下降等因素冲击。
公司高管在电话会议上暗示痛苦可能没有结束，称该行不大可能实现一项重要的业绩目标，如果油价下跌一定幅度，今年的信贷成本可能要比预计多出4亿美元。
“2016年开局没有达到我们的希望，”花旗集团首席执行官高沛德(Michael Corbat)在电话会议中称。
目前美国公布第一季财报的银行中，花旗获利降幅最大。不过营业支出下降，让该行表现优于华尔街的预期。
花旗股价收盘变动甚微，下跌0.06美元至44.92美元。这与花旗对每股硬资产62.58美元的估值相比，存在大幅折价。
花旗录得4.91亿美元“调整”费用，包括经理和交易人员的遣散费、将一些职位转移至成本较低的地区等。
花旗财务长John Gerspach表示，该行正在缩减公司高管认为营收不会回升的领域的业务。
花旗能源贷款业务也有一些困难，与稍早公布财报的同业摩根大通(JPM.N)、美国银行(BAC.N)和富国银行(WFC.N)一样。
花旗还面临获利压力。虽然营业费用下降3.0%至105亿美元，但营收下滑11%。2016年余下时间，调整成本料会低很多，但Gerspach说，迄今为止业务疲弱，可能导致全年成本与营收之比为约58%，逊于预期。
总体来说，花旗第一季净利降至35亿美元，合每股盈余(EPS)1.10美元，高于汤森路透I/B/E/S访查的分析师平均预期的每股1.03美元。
营收为175.6亿美元，高于平均预期的174.8亿美元。(完)
(编译 王丽鑫/杜明霞；审校 徐文焰/张涛)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。