花旗集团第一季获利重挫 暗示今年情况艰难

路透4月15日 - 美国以资产计第四大银行花旗集团(Citigroup)(C.N)周五公布季度获利重挫，受到营收疲软、收缩业务相关费用及能源行业贷款质量下降等因素冲击。

公司高管在电话会议上暗示痛苦可能没有结束，称该行不大可能实现一项重要的业绩目标，如果油价下跌一定幅度，今年的信贷成本可能要比预计多出4亿美元。

“2016年开局没有达到我们的希望，”花旗集团首席执行官高沛德(Michael Corbat)在电话会议中称。

目前美国公布第一季财报的银行中，花旗获利降幅最大。不过营业支出下降，让该行表现优于华尔街的预期。

花旗股价收盘变动甚微，下跌0.06美元至44.92美元。这与花旗对每股硬资产62.58美元的估值相比，存在大幅折价。

花旗录得4.91亿美元“调整”费用，包括经理和交易人员的遣散费、将一些职位转移至成本较低的地区等。

花旗财务长John Gerspach表示，该行正在缩减公司高管认为营收不会回升的领域的业务。

花旗能源贷款业务也有一些困难，与稍早公布财报的同业摩根大通(JPM.N)、美国银行(BAC.N)和富国银行(WFC.N)一样。

花旗还面临获利压力。虽然营业费用下降3.0%至105亿美元，但营收下滑11%。2016年余下时间，调整成本料会低很多，但Gerspach说，迄今为止业务疲弱，可能导致全年成本与营收之比为约58%，逊于预期。

总体来说，花旗第一季净利降至35亿美元，合每股盈余(EPS)1.10美元，高于汤森路透I/B/E/S访查的分析师平均预期的每股1.03美元。

营收为175.6亿美元，高于平均预期的174.8亿美元。(完)