花旗集团将合并旗下零售银行及抵押贷款业务

路透香港6月26日 - 路透见到一份内部备忘录显示，花旗集团(C.N)将合并其零售银行和抵押贷款业务，由Jonathan Larsen负责管辖。这将是今年第二宗花旗亚洲分支资深老将获得拔擢的人事案。

花旗亚太地区首席执行长Stephen Bird在4月成为花旗消费金融业务全球执行长。

在这项人事案宣布之前，中信里昂证券分析师Mike Mayo在一份研究报告中称，“花旗亚太区是花旗集团整体潜能之所在，”Mayo认为花旗在亚太区的策略已从瞄准普罗大众市场转移至更富有的“手头非常宽裕”的客户。

花旗对Jonathan Larsen和Stephen Bird的任命案，暗示出花旗追求全球化策略的雄心。

花旗一位发言人对路透证实了该项备忘录的内容。(完)

(编译 李婷仪 审校 高琦)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。