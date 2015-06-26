花旗集团将合并旗下零售银行及抵押贷款业务

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透香港6月26日 - 路透见到一份内部备忘录显示，花旗集团(C.N)将合并其零售银行和抵押贷款业务，由Jonathan Larsen负责管辖。这将是今年第二宗花旗亚洲分支资深老将获得拔擢的人事案。
花旗亚太地区首席执行长Stephen Bird在4月成为花旗消费金融业务全球执行长。
在这项人事案宣布之前，中信里昂证券分析师Mike Mayo在一份研究报告中称，“花旗亚太区是花旗集团整体潜能之所在，”Mayo认为花旗在亚太区的策略已从瞄准普罗大众市场转移至更富有的“手头非常宽裕”的客户。
花旗对Jonathan Larsen和Stephen Bird的任命案，暗示出花旗追求全球化策略的雄心。
花旗一位发言人对路透证实了该项备忘录的内容。(完)
(编译 李婷仪 审校 高琦)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。