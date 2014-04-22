花旗集团寻求出售位于加州的50个分支机构--彭博

新加坡库存原油3月销量创11个月高位 近半数流向中国
路透新加坡4月20日 - 3月从新加坡周边储油罐售出的原油升至11个月高位，其中近半数销往中国。在预计4月将有创纪录的原油船货运抵亚洲之前，贸易商亦在清空库存。
路透4月21日 -彭博援引三位知情人士报导称，花旗集团(C.N)正在为设在加州的约50家分支机构寻找买家，这些分支共持有30亿美元存款。花旗正打算精简分支网络。
彭博报导称，这些分支散布在从萨克拉门托到洛杉矶北部的乡村地区，售价将超过1亿美元。
花旗希望保留位于洛杉矶、旧金山和圣地亚哥的办公地点。去年花旗为16个位于内华达州的分支机构寻求买家未果。
无法立即联系到该行对此置评。(完)
(编译 石冠兰 审校 王兴亚)
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