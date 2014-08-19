花旗集团欲出售日本零售业务--消息

德国政府将今明两年GDP增长预估上调至1.5%和1.7%--消息人士
路透柏林4月25日 - 德国两名政府高官周二对路透称，德国政府略微上调了其对今明两年德国经济增长的预估，因对于日益上升的全球需求的乐观看法增强。
路透东京8月20日 - 一位知情消息人士周三称，花旗集团(C.N)正在考虑出售日本的零售业务部门，并已经与约10家银行就此进行过接洽，因花旗日本零售业务好转的希望不大。
消息人士称，花旗正准备出售花旗银行日本分行的零售业务，花旗日本分行有33家分支，存款额约为3.6万亿日圆(350亿美元)。该消息人士未获准公开谈论此事。
花旗集团发言人拒绝置评。(完)
(编译 白云; 审校 李婷仪)
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