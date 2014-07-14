《焦点》花旗同意支付70亿美元，以了结抵押贷款支持证券相关调查

标题新闻：俄罗斯总统普京称理解出口商对卢布升值的担忧，寻求由市场工具影响卢布汇率
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**罚金创纪录**
花旗集团在周一稍早表示，第二季计提约38亿美元相关税前费用，导致公司获利下滑96%。
花旗股价收高3%报48.42美元。
根据协议，花旗将缴纳45亿美元现金，并向低收入租房者和状况不佳的业主提供25亿美元资助。
现金部分包括向司法部缴纳创纪录的40亿美元民事罚款，相当于摩根大通 11月缴纳罚金的两倍；另外5亿美元用于了结五名州检察长和美国联邦存款保险公司(FDIC)的指控。
向司法部缴纳的罚款用于了结针对花旗2003-2008年设计或承销的抵押贷款支持债券和更复杂的担保债务凭证(CDO)的起诉。
协议有关消费者的部分将包括，提供资金用于廉租房建设，以及2018年底前到期贷款的本金减免或延期还款。(完) (编译 李爽/郑茵/王丽鑫； 审校 张明钧/徐文焰)
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世界大型企业研究会(世企研/Conference Board)周二公布，美国4月消费者信心指数为120.3，预估为122.5，3月经 修正后为124.9，前值为125.6。 美国商务部公布，美国3月新屋销售较前月上升5.8%，至62.1万户，为2016年7月以来最高水平，好于预期的58.3 万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值)
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选