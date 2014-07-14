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货币新闻 | 2014年 7月 15日 星期二 07:28 BJT

《焦点》花旗同意支付70亿美元，以了结抵押贷款支持证券相关调查

**罚金创纪录**

花旗集团在周一稍早表示，第二季计提约38亿美元相关税前费用，导致公司获利下滑96%。

花旗股价收高3%报48.42美元。

根据协议，花旗将缴纳45亿美元现金，并向低收入租房者和状况不佳的业主提供25亿美元资助。

现金部分包括向司法部缴纳创纪录的40亿美元民事罚款，相当于摩根大通 11月缴纳罚金的两倍；另外5亿美元用于了结五名州检察长和美国联邦存款保险公司(FDIC)的指控。

向司法部缴纳的罚款用于了结针对花旗2003-2008年设计或承销的抵押贷款支持债券和更复杂的担保债务凭证(CDO)的起诉。

协议有关消费者的部分将包括，提供资金用于廉租房建设，以及2018年底前到期贷款的本金减免或延期还款。(完) (编译 李爽/郑茵/王丽鑫； 审校 张明钧/徐文焰)
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