美国个股：花旗将于周一宣布以70亿美元了结抵押支持证券调查--消息

自美国总统奥巴马下令成立工作小组，调查不良住房贷款销售和打包操作以来，花旗集团是第二家与美国政府达成和解的大银行。2008年金融危机的风暴中心即是不良住房贷款问题。

美国银行 也在与司法部就类似起诉进行协商。

美国最大的银行摩根大通 去年同意支付130亿美元，了结美国政府对其不良抵押贷款打包操作的调查。这其中包括交给司法部的20亿美元罚金、用于减免消费者债务的40亿美元、交给联邦住房金融局(FHFA)的40亿美元以及交给其他政府部门的30亿美元。

消息人士称，尽管花旗的抵押贷款支持债券业务规模远小于摩根大通，但司法部对其的罚金是摩根大通的两倍，因调查人员发现花旗抵押支持债券中包含不良贷款的证据更多，且明知故犯的成分更大。

消息人士还称，与此同时，花旗的和解金还将用于支付该行价值数百亿美元担保债务凭证(CDO)可能面临的损失。而摩根大通的和解协议则没有这部分内容。

**对业绩的影响**

花旗周一将公布财报，受该事件影响程度取决于多方面因素。

花旗尚未公布，罚金有多少已经预先拨备。分析师估计其法律支出储备金在20至35亿美元之间。

该行5月曾表示，法律方面支出最多可能超出储备50亿美元。