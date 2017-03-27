花旗计划到2020年使韩国财富管理规模扩大一倍至60亿美元

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透香港3月27日 - 花旗集团(C.N)计划到2020年时，将其在韩国的财富管理业务扩张一倍，使管理的资产达到60亿美元左右。花旗拟建立新的办公室并对数码科技进行投资，从而吸引新客户。
亚洲已经开始成为全球资产管理公司竞相开辟的主要战场。该地区较高的经济增幅，加之快速增长的薪资水平和蓬勃发展的创业生态环境，正助其以比西方更快的速度制造出富有客户群。
花旗今年是在韩国开设业务的第50周年，公司计划到2020年时将财富管理业务的目标客户基础扩大50%，并将在首尔、道谷和盆唐设立新的办公室。
花旗还致力于将目前规模为100亿美元的个人银行存款提高30%，并将提高技术投资。花旗在韩国的个人银行客户有近300万个。
“到支行来办业务的人数大幅减少，”花旗韩国分行的个人银行业务主管Brendan Carney在声明中称。
“为应对客户偏好的转变，我们将进一步投资于电子化，这样不管客户想在哪里办银行业务，我们都能提供服务。”
花旗称，致力于到2020年能实现通过电子平台获得80%的信用卡新客户。
对亚洲年轻富裕人群和新产品的重视，帮助花旗的亚太消费者财富业务的新资金增长率在2016年达到约10%，未来几年也有望保持类似的年增率。(完)
(编译 高琦/白云; 审校 王颖/杜明霞)
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