《独家新闻》花旗计划增强股票业务，利用行业调整之机获利

路透纽约8月31日 - 花旗集团计划重整受冷落已久的股票业务，以抓住对手因应降低金融系统风险新规而缩减业务的机会。

由于股票投资较少，加上历来侧重债券交易业务，使得这家以资产计美国第三大银行的股票业务排名比较靠后。

想要超越高盛 、摩根士丹利 及摩根大通 等在该领域一直占据主导地位的银行难度很大。

但两名直接了解花旗计划的消息人士对路透称，该行自金融危机以来，主要通过剥离非核心资产强化了业务并提高了资本充足率；现在该行计划利用对手撤退的机会获利，后者在应对要求银行持有更多资本的新规方面反应缓慢。

德意志银行(Deutsche Bank) 、瑞士信贷 和巴克莱(Barclays) 等银行正在重新布局投行业务。向对冲基金提供贷款及其他服务的机构经纪业务(prime brokerage)部门规模被缩减，而财富管理等资本密集程度较低的业务受到重视。

消息人士称，花旗准备更积极地吸引对冲基金。这是花旗为提高股市业务比例而制定的四点计划内容之一。

花旗的策略包括改革该行的交易技术、招聘关键管理人员、扩大相关研究并增加这部分业务的资金投入。

近期花旗任命Chi-X Global前执行长John Lowrey领导该行的电子执行业务，任命瑞银前高管Adam Herrmann负责机构经纪业务。

消息人士表示，今年迄今花旗已招聘11名分析师支持投资顾问业务，同时增加该子公司的总体财务实力。该人士未获准对媒体发言。

**看重对冲基金**

花旗以往主要迎合传统的资产管理公司的需求，如今注意力则转向对冲基金，因为后者一般交易更活跃，可通过手续费带来更多回报。

消息人士称，在多年来对股票业务投资不足并不断缩减规模之后，花旗现已准备好对该业务进行战略投资，并将以循序渐进的方式进行。