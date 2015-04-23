全球金融：花旗面临官司，韩国友利银行的欺诈指控未超时效

路透纽约4月22日 - 一家美国上诉法院周三认定韩国友利银行 对花旗集团 的诉讼未超过时效。友利银行指控花旗在金融危机爆发前，欺诈该公司购买了高风险抵押证券，而花旗自己则做空这些证券。

纽约美国第二巡回上诉法院称，一家下级法院的法官误判友利银行错过诉讼时效。友利银行2007年对花旗出售的一种担保债务凭证(CDO)--Armitage ABS CDO Ltd投资了2,500万美元。

花旗拒绝置评。

在韩国金融业中，友利银行在美国的次贷危机中受创最重，减计了大半的15亿美元担保债务凭证(CDO)和信贷违约互换投资。此后该行对美国一些银行提起诉讼，挽回了部分损失。

根据法庭文件，友利银行在2007年3月投资买入Armitage，当年12月这个CDO产品就违约。友利银行称，在2008年月处理掉了变得“一文不值”的Armitage投资。

但友利银行直到2012年5月15日才提起诉讼，花旗集团认为超过了韩国法律规定的三年诉讼有效期。

友利银反驳称，此前对自己的索赔权利缺乏“实际和具体的了解”。根据韩国法律，这项诉讼时效应该从2011年才开始计算。(完)