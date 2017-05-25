花旗续为全球最大外汇交易商 但领先幅度有限-Euromoney

路透伦敦5月24日 - 在周三公布的外汇交易商主要年度成交量排名中，美国银行业者花旗(C.N)力守全球最大外汇交易商宝座，但市占率下滑约2%。

欧洲货币杂志(Euromoney)的调查显示，在这个每日成交量达5万亿(兆)美元的市场中，前五大外汇交易银行的整体市占率下滑至41%，一年前还接近45%。

摩根大通(JPM.N)市占率再度居于次席，第三名则为瑞银集团(UBS)(UBSG.S)，德意志银行(DBKGn.DE)排名跌至第五，美银美林(BAC.N)排名则升至第四。

欧洲货币杂志的年度调查备受外汇市场参与者的关注，这份排行榜过去大多由大型银行占据。在2009年，排名前五的银行占据61.5%的市场份额，排名前10的银行占到近80%。

虽然在周三的调查中，非银行类的流动性供应商XTX Markets跌出前10大，使得前10名重新回到银行业者全占的局面，但市场份额的分布情况比之前几年要均衡得多。

花旗的市占率从一年前的12.93%降到10.74%，德意志银行从7.88%降至5.68%，为连续第二年大幅下降。

欧洲货币杂志说，目前排名前50位的参与者中，有七家是非银行的服务提供商。(完)