花旗计划下月开始裁员2000个岗位--彭博

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透12月18日 - 据美国彭博报道，花旗集团(C.N)计划从下月开始，至少裁撤2,000个工作岗位，该银行正在对业务进行重组。
彭博援引一位了解情况的消息人士称，裁员中很大一部分裁撤的是中后台部门职位。(bloom.bg/1Qv4088)
花旗本月表示，将在第四季计入3亿美元“重新定位支出”，用以调整各项业务基础设施和产能规模。
花旗将于1月15日公布第四季财报。未能立即联系到该行提供评论。(完)
(编译 郑茵 审校 李爽)
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透法兰克福1月20日 - 欧洲央行执委科尔周五对CNBC说，欧洲央行(ECB)的超宽松货币政策不会永远持续下去，但现在就讨论缩减购债计划规模还为时太早。
路透达沃斯1月20日 - 过去10年，开放市场及全球贸易被指责为就业岗位流失的罪魁，然而全球企业高管称如今祸首正逐渐落在机械身上。