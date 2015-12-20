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国际财经 | 2015年 12月 21日 星期一 07:03 BJT

花旗计划下月开始裁员2000个岗位--彭博

路透12月18日 - 据美国彭博报道，花旗集团(C.N)计划从下月开始，至少裁撤2,000个工作岗位，该银行正在对业务进行重组。

彭博援引一位了解情况的消息人士称，裁员中很大一部分裁撤的是中后台部门职位。(bloom.bg/1Qv4088)

花旗本月表示，将在第四季计入3亿美元“重新定位支出”，用以调整各项业务基础设施和产能规模。

花旗将于1月15日公布第四季财报。未能立即联系到该行提供评论。(完)

(编译 郑茵 审校 李爽)

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