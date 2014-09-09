欧洲个股：苏格兰皇家银行将从旗下Citizens上市筹资40亿美元

Citizens估值位于分析师预期的90-150亿美元区间顶部，IPO定价区间接近其6月底时的有形资产账面净值131亿美元。

这一估值较苏皇股价溢价，后者股价目前约为账面价值的0.7倍。根据路透数据，美国类似规模银行的情况例如Fifth-Third 和BB&T 等的平均价格也都接近账面价值的1.2倍。

Citizens计划在纽约证交所上市，股票代码“CFG”。

摩根士丹利 、高盛 和摩根大通 为此项交易的主要顾问。