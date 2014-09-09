欧洲个股：苏格兰皇家银行将从旗下Citizens上市筹资40亿美元

芝加哥期市：CBOT大豆期货下跌，因玉米下挫和巴西雷亚尔走低
路透芝加哥4月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆合约周三连续第二日下跌，受累于玉米价格下挫的外溢效应，以及巴西农户卖盘增加的前景。
Citizens估值位于分析师预期的90-150亿美元区间顶部，IPO定价区间接近其6月底时的有形资产账面净值131亿美元。
这一估值较苏皇股价溢价，后者股价目前约为账面价值的0.7倍。根据路透数据，美国类似规模银行的情况例如Fifth-Third 和BB&T 等的平均价格也都接近账面价值的1.2倍。
Citizens计划在纽约证交所上市，股票代码“CFG”。
摩根士丹利 、高盛 和摩根大通 为此项交易的主要顾问。
苏皇股价周一下跌1.3%，因市场担心如果苏格兰人在9月18日公投中投票支持独立，该行将受到更多冲击。周二公布的TNS民调结果显示，距离苏格兰独立公投还有九天之际，支持和反对阵营势均力敌，而支持苏格兰脱离英国独立的比例大幅上升。 (完) (编译/审校 李婷仪/戴素萍/许娜/白云)
路透芝加哥4月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆合约周三连续第二日下跌，受累于玉米价格下挫的外溢效应，以及巴西农户卖盘增加的前景。
路透芝加哥4月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月大豆期货周三收跌5美分，报每蒲式耳3.66-3/4美元，分析师表示，因预报显示中西部大豆种植天气改善，且有消息称，白宫正考虑退出北美自由贸易协定(NAFTA)。
路透芝加哥4月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货周三收 低，在开盘上涨后回落，因玉米和大豆下跌，交易商说。 交投最活跃的CBOT-7月小麦 收跌1/2美分，收报每蒲式耳4.26-1 /2美元。 市场预计，周四早美国农业部报告将显示，上周出口销售美国小麦30 -50万吨，和之前一周一致。 今日CBOT小麦期货预估成交量为167,755口。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)