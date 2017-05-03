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市场报道 | 2017年 5月 3日 星期三 21:43 BJT

美国热股：媒体报道贝恩资本、凯雷投资等公司正在竞购Citrix

路透5月3日 - 彭博报道称，包括贝恩资本(Bain Capital)、凯雷投资集团(Carlyle Group)等公司正在竞购Citrix。

Citrix股价周三盘初大涨6.2%，报86.33美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
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