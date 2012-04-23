国旅总社今年营收望增长30%--高层

* 今年营业收入增长30%应无虞,去年约为80亿元

* 出境游业务营收今年料增约四成

* 国内游业务营收有望增加20-30%

* 行业毛利率料逐年下降,因竞争激烈

* 不看好入境游业务

发稿 康熙泽/苏丹

路透北京4月23日电---到2015年中国旅游消费将占居民消费总量的10%,这一目标令众多业者摩拳擦掌.中国国旅(601888.SS)旗下中国国际旅行社总社有限公司周一表示,冀望今年营业收入增长30%,其中出境游业务有望实现四成左右增长.

国旅总社总裁助理王延光在接受路透电话专访时并表示,鉴於行业竞争愈发激烈,预计未来旅行社行业毛利水平将呈整体逐年下降趋势.

"出境游、国内游和商务奖励旅游的市场,我们都非常看好...市场本身的自然增长率都会保持在20%以上."他称,今年整体营业收入增长30%应无虞,去年约为80亿元人民币.

目前国旅总社旗下旅游业务包括入境游、出境游、国内游等,其中出境游业务占总营业收入比例最高.王延光预计,该项业务今年可实现四成左右增长.

他解释道,增长动能包括市场本身的自然增长,新路线开发以及老目的地新走法的开发,提高通往部分目的地包机数量从而提高客人数量.

中国旅游研究院此前发布报告称,2012年中国出境市场仍将保持快速发展态势.预计出境旅游人数同比增长12.0%.出境旅游消费有望达到800亿美元新高,同比增长16.0%.

至于另一主要业务--国内游,王延光预计,今年营收增长率在20-30%左右."像国内游我们更强调它是一个市场性的自然增长,就是说市场在发展,跟着市场走,"他说.

但他不看好入境游市场,认为团队式入境旅游会"常年徘徊."他称,从国家旅游局的数字看去年几乎是百分之一点几增长,而国旅总社去年的实际情况是下降.

国旅总社为中国国旅(601888.SS)下属三大子公司之一,负责旅行社业务.中国国旅2011年半年报显示,期内旗下旅游服务业实现营收32.34亿元人民币,占总营收比重64.5%;其中国内旅游实现营收10.23亿元,营业利润率6.29%,同比降0.58个百分点;出境旅游实现营收14.95亿元,营业利润率6.92%,同比下降0.9个百分点.

中国国旅周一收报28.81元人民币,下跌0.66%;过去一个月该股累计上涨4.92%.该公司定於本周稍晚公布2011年全年业绩.

根据正式发布的中国旅游业"十二五"(2011-2015年)发展规划纲要,中国旅游业总收入到2015年将达2.5万亿元,年均增长率为10%;旅游业增加值占全国GDP的比重将提高到4.5%,占服务业增加值的比重达到12%,旅游消费相当於居民消费总量的比例达到10%.

**行业毛利率料将下降**

在中国政府不断强调,促消费、扩内需为经济结构调整的主要任务背景下,中国旅游业无疑可搭乘政策的春风,顺势发展.但行业竞争也愈发白热化.

王延光坦言,未来国内旅行社行业的毛利水平料将呈整体逐年下降趋势.

"我拿什麽去扩大市场份额呢?我只能拿利润去扩大市场份额.从这个逻辑上推,毛利率只会下降,而不可能上升."他说.

数据显示,中国国旅2010年旅游服务业务毛利率为11.47%,同比下降1.83个百分点.

不过,王延光也表示,未来不排除游戏规则改变,比如公司目前发力的MICE(商务会议奖励旅游)业务和广义的自由行业务,均有可能通过改变采购、销售的流程及利益分配的方式,提升毛利率水平.

数据显示,国旅总社在全球10个国家和地区设有12家全资、控股子公司,在全国122个城市拥有32家全资、控股子公司和400多家门市网点,以及近百家国旅集团理事会成员旅行社.(完)

--审校 乔艳红

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