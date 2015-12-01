华人文化与中信资本注资曼城俱乐部母公司城市足球集团

路透上海12月1日 - 中国华人文化控股集团和中信资本周二宣布，将联手向英超劲旅曼彻斯特俱乐部的母公司--城市足球集团注资4亿美元，获得后者13%股份。本次交易显示城市足球集团的市场估值达30亿美元。

公司新闻稿称，华人文化董事长黎瑞刚将代表中国投资方，成为城市足球集团七人董事会中的一员。本次注资将用以加大城市足球集团在中国的投入，推动城市足球集团的国际业务发展机会，及其足球相关基础设施建设。

此次中国财团认购的股权，将通过城市足球集团增资扩股实现。此前，城市足球集团的唯一股东是全资持有阿布扎比财团（ADUG）的阿联酋本·扎耶德·阿勒纳哈扬王子。

城市足球集团旗下除曼彻斯特城市俱乐部外，还包括纽约城市俱乐部、墨尔本城市俱乐部，同时也是横滨水手俱乐部部分股权的持有者。此项合作将为城市足球集团旗下的足球俱乐部及其他相关业务在中国和国际市场的发展提供平台，并为高速发展中的中国足球产业引入丰富的专业经验和资源。

华人文化控股是专注于传媒、娱乐、体育等的综合性投资及运营平台，旗下拥有私募基金和控股公司两大平台。华人文化在体育产业的投资和运营覆盖赛事版权开发、内容生产、媒体运营、赛事及活动管理等多个环节，旗下主要赛事版权包括中超联赛、大学生足球联赛、世俱杯、德国甲级联赛等。

中信资本是主攻另类投资的投资管理和顾问公司，目前管理资金规模50亿美元。（完）