中国提出力争2020年完成棚户区和城中村改造 城市规划编制要“接地气”

路透北京12月22日 - 时隔37年首次召开的中国中央城市工作会议周一闭幕。会议提出，加快棚户区和危房改造，有序推进老旧住宅小区综合整治，力争到2020年基本完成现有城镇棚户区、城中村和危房改造。

新华周二刊登会议公报并称，推动城市规划“多规合一”，规划编制要接地气，而且规划经过批准后要严格执行，防止“摊大饼”式扩张。

“规划编制要接地气...规划经过批准后要严格执行，一茬接一茬干下去，防止出现换一届领导、改一次规划的现象，”公报称，“以主体功能区规划为基础统筹各类空间性规划，推进‘多规合一’。”

会议要求，要科学划定城市开发边界，推动城市发展由外延扩张式向内涵提升式转变；将环境容量和城市综合承载能力作为确定城市定位和规模的基本依据，防止“摊大饼”式扩张。

本次中央城市工作会议12月20-21日在北京召开，距离1978年召开上一次“全国城市工作会议”已经时隔37年，而且会议规格从“全国”提升到了“中央”。1978年会议之后下发了“关于加强城市建设工作的意见”，基本厘定了此后约30年城市建设和发展工作的基本思路。

而在中央城市工作会议召开前夕，12月14日召开的中央政治局会议事实上已经为未来中国城市工作定下“大政方针”：推进农民工市民化；增强城市宜居性、引导调控城市规模；改革完善城市规划；提高城市管理水平、改革城市管理体制。

**“螺蛳壳里做道场”**

中央城市工作会议表示，要深化城镇住房制度改革，继续完善住房保障体系，加快城镇棚户区和危房改造，加快老旧小区改造；推进城镇化要把促进有能力在城镇稳定就业和生活的常住人口有序实现市民化作为首要任务，统筹推进教育、医疗、养老等领域配套改革。

同时，要创新城市治理方式，特别是要注意加强城市精细化管理；尊重市民对城市发展决策的知情权、参与权、监督权，鼓励企业和市民通过各种方式参与城市建设、管理。

“‘螺蛳壳里做道场’，城市化建设更多体现专业和精细化水平，召开中央城市工作会议本身就是亮点，”盘古智库理事长易鹏称，“而且城市是创新的主体，如果城市做不好，创新也没希望，创新没希望，经济可持续发展也就没了希望。”

他认为，是次会议的亮点之一是更多鼓励市民和社会组织参与到城镇化治理，以前城市管理做不好关键有一点就是全民参与度低，当然能不能做到还要观后效，但起码有了态度；同时也更注重城市化质量而非速度，不管是农民工市民化、生态环境、合理布局等等一系列举措，都是城市让生活更美好。

中央城市工作会议提出，要深化城市管理体制改革，确定管理范围、权力清单、责任主体；城市交通、能源、供排水、供热、污水、垃圾处理等基础设施，要按照绿色循环低碳的理念进行规划建设。

城市群方面，要优化提升东部城市群，在中西部地区培育发展一批城市群、区域性中心城市，促进边疆中心城市、口岸城市联动发展；而且各城市要明确主导产业和特色产业，强化大中小城市和小城镇产业协作协同，逐步形成横向错位发展、纵向分工协作的发展格局。

“城市发展是农村人口向城市集聚、农业用地按相应规模转化为城市建设用地的过程，人口和用地要匹配，城市规模要同资源环境承载能力相适应。”会议公报称。

本届政府在2013年曾首度召开中央城镇化工作会议，提出六项主要任务：推进农业转移人口市民化、提高城镇建设用地利用效率、建立多元可持续的资金保障机制、优化城镇化布局和形态、提高城镇建设水平和加强对城镇化的管理。很多人记住了会议公报中的一句话：“让城市融入大自然，让居民望得见山、看得见水、记得住乡愁”。（完）