京津冀交通一体化框架基本明朗 仍面临融资等难题

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京7月14日 - 北京市交通委员会最新公布京津冀协同发展交通一体化推进方案，京津冀交通一体化框架基本明朗，未来京津冀交通将以轨道交通为核心；国家高速公路的所有“断头路”将被打通。
新华社周二援引北京市交通委称，届时，三地区域路网格局由“单中心、放射状”向“多中心、网格状、全覆盖”转变；三地之间公交、地铁可以一卡通行。
不过报导同时指出，交通一体化还面临规划、审批、融资、协同四大难点。
在投资融资方面，由京津冀三地政府和中国铁路总公司共同出资，注册成立了京津冀城际铁路投资有限公司，股权比例为3：3：3：1，承担城际铁路规划、投融资等职责。
报导援引京津冀城际铁路投资公司董事长郝伟亚介绍，三地之间两年内计划开工的四条城际铁路投资额约1,000多亿元人民币，其中政府投资100亿元，剩余的约900亿元需要多渠道融资。
而这对新公司而言是个挑战，目前这四条线路计划采用“铁路＋土地综合开发”模式。这种模式统筹铁路建设与沿线土地开发，通过城际铁路建设带动沿线城镇社会经济发展，实现土地升值，再利用土地升值收益反哺城际铁路建设运营。
北京市交通委主任周正宇表示，未来京津冀城市群有“一核、双城、三轴、四区、11个节点”构成，1,000公里的地铁网络加上1,000公里的市郊铁路将构成北京轨道网络的主体部分。
报导指出，2017年有望打通京津冀国家高速公路的所有“断头路”。三地还将建设“首都地区环线高速公路”，全长约940公里。
京津冀一体化，长江经济带，“一带一路”等都是本届中国政府力推的大项目。今年中国政府工作报告中明确提出，推进京津冀协同发展，在交通一体化、生态环保、产业升级转移等方面率先取得实质性突破。
交通运输部部长杨传堂5月曾表示，京津冀交通一体化的工作重心从总体谋划转向全面推进实施，先行一步、率先突破。今年加快推进一批客运专线、城际铁路项目前期研究及建设工作，组织启动一批港口集疏运项目，加快推进北京新机场及配套工程建设。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)
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