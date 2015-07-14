京津冀交通一体化框架基本明朗 仍面临融资等难题

路透北京7月14日 - 北京市交通委员会最新公布京津冀协同发展交通一体化推进方案，京津冀交通一体化框架基本明朗，未来京津冀交通将以轨道交通为核心；国家高速公路的所有“断头路”将被打通。

新华社周二援引北京市交通委称，届时，三地区域路网格局由“单中心、放射状”向“多中心、网格状、全覆盖”转变；三地之间公交、地铁可以一卡通行。

不过报导同时指出，交通一体化还面临规划、审批、融资、协同四大难点。

在投资融资方面，由京津冀三地政府和中国铁路总公司共同出资，注册成立了京津冀城际铁路投资有限公司，股权比例为3：3：3：1，承担城际铁路规划、投融资等职责。

报导援引京津冀城际铁路投资公司董事长郝伟亚介绍，三地之间两年内计划开工的四条城际铁路投资额约1,000多亿元人民币，其中政府投资100亿元，剩余的约900亿元需要多渠道融资。

而这对新公司而言是个挑战，目前这四条线路计划采用“铁路＋土地综合开发”模式。这种模式统筹铁路建设与沿线土地开发，通过城际铁路建设带动沿线城镇社会经济发展，实现土地升值，再利用土地升值收益反哺城际铁路建设运营。

北京市交通委主任周正宇表示，未来京津冀城市群有“一核、双城、三轴、四区、11个节点”构成，1,000公里的地铁网络加上1,000公里的市郊铁路将构成北京轨道网络的主体部分。

报导指出，2017年有望打通京津冀国家高速公路的所有“断头路”。三地还将建设“首都地区环线高速公路”，全长约940公里。

京津冀一体化，长江经济带，“一带一路”等都是本届中国政府力推的大项目。今年中国政府工作报告中明确提出，推进京津冀协同发展，在交通一体化、生态环保、产业升级转移等方面率先取得实质性突破。

交通运输部部长杨传堂5月曾表示，京津冀交通一体化的工作重心从总体谋划转向全面推进实施，先行一步、率先突破。今年加快推进一批客运专线、城际铁路项目前期研究及建设工作，组织启动一批港口集疏运项目，加快推进北京新机场及配套工程建设。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)

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