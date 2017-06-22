长江基建与加拿大投资方竞购德国计量公司依斯塔--消息人士

路透法兰克福6月21日 - 熟知情况的消息人士周二告诉路透，香港长江基建(1038.HK)正与加拿大投资方展开较量，竞购德国计量和能源管理集团依斯塔(Ista)，该集团的估值可能超过45亿欧元(50亿美元)。

消息人士称，长江基建本月早前对依斯塔提出了无约束力的出价。长江基建分属香港富商李嘉诚旗下的长江和记实业(0001.HK)，依斯塔由私募股权基金所有。

消息人士还称，长江基建正与加拿大养老金计划投资委员会(CPPIB)展开竞争。CPPIB现已持有依斯塔的少数股权，与黑石集团(BX.N)联手竞购依斯塔的全部股权。

消息人士表示，已有多家投资方加入竞购，其中包括Brookfield的一家企业以及加拿大安大略教师退休基金；最终的要约截止日期定在7月10日左右。(完)