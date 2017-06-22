长江基建与加拿大投资方竞购德国计量公司依斯塔--消息人士

欣泰电气股票终止上市 7月17日起进入退市整理期--深交所
路透北京6月25日 - 中国丹东欣泰电气股份有限公司因欺诈发行于2016年7月5日受到中国证监会行政处罚，公司股票自2016年9月6日起暂停上市。深交所周五晚发布公告称，决定于2017年6月23日该公司股票终止上市。
路透法兰克福6月21日 - 熟知情况的消息人士周二告诉路透，香港长江基建(1038.HK)正与加拿大投资方展开较量，竞购德国计量和能源管理集团依斯塔(Ista)，该集团的估值可能超过45亿欧元(50亿美元)。
消息人士称，长江基建本月早前对依斯塔提出了无约束力的出价。长江基建分属香港富商李嘉诚旗下的长江和记实业(0001.HK)，依斯塔由私募股权基金所有。
消息人士还称，长江基建正与加拿大养老金计划投资委员会(CPPIB)展开竞争。CPPIB现已持有依斯塔的少数股权，与黑石集团(BX.N)联手竞购依斯塔的全部股权。
消息人士表示，已有多家投资方加入竞购，其中包括Brookfield的一家企业以及加拿大安大略教师退休基金；最终的要约截止日期定在7月10日左右。(完)
(编译 王琛；审校 白云)
路透北京6月25日 - 中国丹东欣泰电气股份有限公司因欺诈发行于2016年7月5日受到中国证监会行政处罚，公司股票自2016年9月6日起暂停上市。深交所周五晚发布公告称，决定于2017年6月23日该公司股票终止上市。
路透北京6月23日 - 中国国家审计署审计长胡泽君周五表示，对2016年度中央预算执行和其他财政收支审计后，发现财税领域部分事项改革亟待深化，如营改增相关配套措施不够完善；部分地方政府债务增长较快，有的还违规举债。
交易员表示，印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)求售五船高硫柴油，每船最多28,000吨，7-10月装运。