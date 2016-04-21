独家：长和不会为确保收购O2而对欧盟当局作出更多让步--消息

习近平称中国经济已进入“新常态”
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二称，中国经济已进入“新常态”，但经济基础不变，并补充称目前主要的推动力是家庭支出。
路透伦敦/马德里4月20日 - 熟悉情况的消息人士称，长江和记实业(0001.HK)不会对欧盟监管机构作出更多让步以确保成功收购Telefonica(TEF.MC)旗下部门O2；若交易被当局驳回，该公司还准备上法庭挑战这一裁决。
长和仍希望说服欧盟相信这笔交易值得考虑。长和希望以103亿英镑(150亿美元)收购O2，成为英国最大移动运营商，并将该国移动运营商数量从四家减少至三家。
消息人士周三对路透称，尽管长和与欧盟之间的商谈仍在进行，但长和不会在此前基础上对欧盟作出更多让步。
“长和已经为收购O2作出了巨大让步。若欧盟监管当局想要阻止该交易，长和将会打上法庭，”一名了解谈判情况的消息人士称，另一位消息人士也予以证实。
长江和记发言人拒绝就该交易置评。如果该交易得以推进，料将为其他欧洲市场的整并铺平道路，其中包括意大利市场。长江和记去年与Vimpelcom达成一致，合并其在意大利的移动业务。
欧盟反垄断监管机构可能未来数周决定是否阻止O2交易，正式决定预计会在5月19日前做出。
但其中一位消息人士称，西班牙电信(Telefonica)已经在准备应急计划，以削减债务并安抚评级机构，防范与长江和记的交易告吹带来的影响。
西班牙电信拒绝置评。
上述消息人士称，一系列选择都在考虑范围内，但不包括降价出售O2和削减派息。(完)
(编译 徐文焰/李爽 审校 白云/张荻)
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