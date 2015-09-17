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时事要闻 | 2015年 9月 17日 星期四 11:49 BJT

智利总统称地震已导致三人死亡 将前往受影响最严重的地区

路透圣地亚哥9月17日 - 智利总统巴切莱特称，周三发生的地震已导致三人死亡，她将前往受影响最严重的地区。

这场8.3级的地震是智利五年来震级最高的一次，在一些沿海城镇引发洪水，恐慌的居民们聚集到街道上。

“我们又要对抗一次来自大自然的强力冲击。不幸的是，我们已经收到消息，目前为止有三个人已经确认死亡，”巴切莱特发表电视声明称。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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