智利地震死亡人数上升至八人

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透圣地亚哥9月17日 - 智利政府周四将周三发生的8.3级地震造成的死亡人数上调至八人，政府之前给出的死亡人数为五人。
内政部长Jorge Burgos在新闻发布会上称，科金博港受损严重。他表示这是今年全世界震级最高的一次地震。
周四早些时候智利解除了海啸预警。
地震引发海水流入沿海城镇，超过100万人被疏散。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”