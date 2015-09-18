智利地震死亡人数上升至八人

(本文由路透中文网编译提供)

路透圣地亚哥9月17日 - 智利政府周四将周三发生的8.3级地震造成的死亡人数上调至八人，政府之前给出的死亡人数为五人。

内政部长Jorge Burgos在新闻发布会上称，科金博港受损严重。他表示这是今年全世界震级最高的一次地震。

周四早些时候智利解除了海啸预警。

地震引发海水流入沿海城镇，超过100万人被疏散。（完）