中国重新成为全球最大清洁能源投资国

路透伦敦1月14日 - 彭博新能源财经（Bloomberg New Energy Finance）周一发布报告称，受主要市场政策调整影响，去年全球清洁能源投资下降11%，但中国的此类投资却创下记录新高。

报导指出，由于像西班牙、印度和美国这样的国家减少对可再生能源项目的扶持，全球清洁能源项目总投资额降至2,687亿美元。

尽管出现下降，但2012年全球清洁能源投资额仍为历史第二高水平，仅次于2011年的创纪录水平，主要是受中国清洁能源投资同比增长20%的提振。

“清洁能源投资陷入死亡境地的传言明显言过其实。实际上，这些数据最引人关注的是（投资）下降幅度并不是很大，”彭博新能源财经执行长Michael Liebreich说。

在光伏产业投资大增带动下，去年中国投资达到创纪录的677亿美元，重新回到清洁能源第一大投资国的地位。

美国是第二大清洁能源投资国，受风能发电厂税收优惠相关疑虑影响，加上燃气价格大跌导致燃气电厂竞争激烈，去年美国清洁能源投资额下降32%至442亿美元。

因可再生能源政策调整，西班牙和意大利的清洁能源投资额分别下降68%和51%。

去年，南非和日本的清洁能源投资额强劲增长，其中南非通过招标风能和太阳能电厂项目，吸引了55亿美元的投资。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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